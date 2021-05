Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii a anunțat luni, 10 mai, ca in perioada 14-16 mai va derula evenimente pilot care presupun spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior. Acestea vor avea loc in interior la Opera Nationala Bucuresti, la Teatrul National Bucuresti si la Opera Nationala Romana Cluj-Napoca,…

- Ministerul Culturii va derula, in perioada 14-16 mai, evenimente pilot care presupun spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior. Acestea vor avea loc in interior la Opera Nationala Bucuresti, la Teatrul National Bucuresti si la Opera Nationala Romana Cluj-Napoca, iar in exterior la…

- Ministerul Culturii va derula, in perioada 14-16 mai, patru evenimente-pilot care presupun spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior, conditiile de participare urmand a fi aprobate de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), in baza propunerilor Ministerului Culturii…

- Ministerul Culturii va derula, in perioada 14-16 mai, patru evenimente-pilot care presupun spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior, conditiile de participare urmand a fi aprobate de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), in baza propunerilor Ministerului Culturii…

- Pentru ca activitațile culturale sa fie reluate de la 1 iunie, Ministerul Culturii propune noi masuri care vor fi analizate de catre Ministerul Sanatații și de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU).

- Marile festivaluri și alte evenimente se vor putea desfașura fara limitarea numarului de participanți, iar situația epidemiologica nu va conta atât de mult, potrivit setului de masuri porpus de Ministerul Culturii. Activitațile în aer liber ar putea începe…

- Ministerul Culturii propune masuri pentru reluarea activitatilor cultural-creative de la 1 iunie 2021, in spatii inchise si deschise, pe baza legislatiei si a recomandarilor autoritatilor publice din Romania. Acestea vor fi analizate de Ministerul Sanatatii si de Comitetul National pentru Situatii de…

- Cinematografele si salile de spectacole ar putea fi redeschise de la 1 iunie. Care vor fi regulile de acces Pentru ca activitațile culturale sa fie reluate de la 1 iunie, Ministerul Culturii propune noi masuri care vor fi analizate de catre Ministerul Sanatații și de catre Comitetul Național pentru…