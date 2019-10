Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii noiembrie va avea loc o serie de concerte de excepție, susținute sub bagheta dirijorului Cristian Macelaru: la Arad pe 1 noiembrie, la Filarmonica de Stat din Arad, la Timișoara pe data de 2 noiembrie, la Filarmonica Banatul și la București, in 3 noiembrie, la Sala Radio.

- Ziarul Unirea “Ne-am transpus”: Reactia unei turiste la vederea luptelor intre daci si romani, in Alba Iulia Istoria a prins viața in cetatea de la Alba Iulia, unde luptele dintre daci și romani au fost readuse la viața, dupa 2.000 de ani, in fața a sute de turiști. Spectacolul a marcat șapte ani de…

- Pe patru scene din patru cartiere ale Timișoarei au avut loc, timp de o saptamana, o serie intreaga de manifestari artistice, in cadrul programului CiviCultura 2019. Pentru a regenera activitatea civica a orașului și a beneficia de dezvoltarea capacitații de ... The post Spectacolul orașului a stralucit…

- Timișorenii sunt așteptați sa asiste la un spectacol inedit. Este vorba de primul music-hall cu subiect istoric romanesc, „Fiicele lui Dracula”, care va incepe vineri, 25 octombrie, de la ora 19.00, in sala Operei Naționale Romane din Timișoara. Spectacolul este susținut de catre studenții primei Academii…

- Spectacolul „Lemons. Lemons. Lemons. Lemons. Lemons.” de Sam Steiner vine la Iași, la teatrul FIX, pe 19 și 20 octombrie. In perioada 20 septembrie – 27 octombrie 2019, aceasta coproducție Vanner Collective și unteatru a inceput un turneu la Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, Iași, Targu-Mureș,…

- Prima luna de toamna din acest an vine cu mai multe spectacole pe scenele Operei Naționale Romane din Timișoara. Prestațiile artiștilor vor incepe in a doua jumatate a lunii septembrie. Vor fi cinci evenimente, pe tot parcursul lunii. 100xEnescu va deschide „balul” luni, in data de 16 septembrie, de…

- Ziarul Unirea Alba Iulia Music and Film Festival 2019: Maia Morgenstern și Horațiu Malaele, doi mari actori ai cinematografiei și teatrului romanesc, invitați speciali ai festivalului Alba Iulia Music and Film Festival se deschide oficial vineri, 30 august, la cea de-a șaptea ediție. Ca in fiecare an,…

- In 8 august de la ora 19.00, locuitorii din zona Dacia sunt invitați in parcul cu acelasi nume pentru a viziona spectacolul Teatrului Studențesc Thespis „Autoportret absurd de țara”. Spectacolul este urmat de o discuție despre problemele din cartier care au fost semnalate voluntarilor CiviCultura. The…