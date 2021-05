Spectacol pilot la Opera din Cluj-Napoca

Stiri pe aceeasi tema

- Primele spectacole cu public se vor organiza in perioada 14-16 mai in București și Cluj-Napoca. Se vor desfașura atat in interior, cat și in exterior, la Opera Naționala și Teatrul Național din București și la Opera din Cluj-Napoca. Exista mai multe scenarii ca sa poți intra la spectacol. Fie ești complet…

- Teatrul National "I. L. Caragiale" din Bucuresti se va redeschide pe 14 mai, cu spectacole in patru sali in acelasi timp, a afirmat Ion Caramitru, managerul institutiei. "Teatrul National se redeschide in doua ipostaze: intai, plecand de la programul pilot pe care l-a initiat Ministerul Culturii.…

- Teatrul National "I. L. Caragiale" din Bucuresti se va redeschide pe 14 mai, cu spectacole in patru sali in acelasi timp, a afirmat Ion Caramitru, managerul institutiei. "Teatrul National se redeschide in doua ipostaze: intai, plecand de la programul pilot pe care l-a initiat Ministerul Culturii. Deci,…

- Luna viitoare vor fi organizate mai multe evenimente culturale pilot Photo: facebook.com/UntoldFestival. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Luna viitoare vor fi organizate o serie de evenimente culturale pilot, pentru a se testa condițiile în care ne putem întoarce la normalitate…

- Persoanele vaccinate cu ambele doze vor putea merge fara masca la Opera Naționala și la Teatrul Național din București. Este vorba despre un proiect pilot care va fi implementat in luna mai in cele doua...

- Persoanele vaccinate cu ambele doze vor putea merge fara masca la Opera Naționala și la Teatrul Național din București. Este vorba despre un proiect pilot care va fi implementat in luna mai in cele doua instituții culturale. Romania se pregatește pentru reluarea evenimentelor culturale cu…

- Interdicții in vigoare in localitațile cu multe infectari #covid Piața Universitații din București, vedere spre Teatrul Național și Hotel Intercontinental. Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi Astazi este prima zi în care se aplica interdicția de ieșire din casa dupa ora 20:00 pâna dimineața la…