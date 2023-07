Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de oameni de stiinta si cultura din tara, dar si din strainatate vor participa la manifestarile organizate in cadrul celei de-a 31 editii a Zilelor „Andrei Saguna”, care vor avea loc in perioada 24 iunie – 23 iulie in judetul Covasna. Potrivit organizatorilor, programul va cuprinde evocari,…

- Grupul de Actiune Locala (GAL) Sepsi a anuntat castigatorii concursului de creatie vizuala organizat in cadrul proiectului „pRObleMA?”, ce are ca scop combaterea stereotipurilor si prejudecatilor fata de romi, premiul I fiind acordat Zsuzsannei Fodor, realizatoarea lucrarii „Cu totii desenam aceeasi…

- La Muzeul Spiritualitații Romanești de la subsolul Catedralei Ortodoxe din Sfantu Gheorghe – Paraclis Episcopal vor avea loc astazi, 12 iunie, incepand cu ora 16, doua evenimente culturale deosebite – expoziție de pictura și lansare de carte, la care sunt așteptați toți iubitorii de frumos. Astfel,…

- Au mai ramas doar 4 zile pentru inscrieri in Programul MOL de promovare a talentelor, editia a 18-a, 2023 – Finanțare pentru tineri sportivi și artiști. Organizat pe baza de concurs de proiecte, Programul ofera sprijin financiar tinerilor talentați și cu rezultate bune, pentru achiziționare de materiale,…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), are locastazi, 8 iunie, de la ora 19.00, un concert cameral de excepție sustinut de baritonul Nicholas LUPU și de pianistul George RIZEA. Iubitorii muzicii italiene vor face cunoștința cu unele dintre…

- Saptamana educației financiare a fost marcata in județul Covasna, prin activitați desfașurate in unitați de invațamant din zona Sfantu Gheorghe, Intorsura Buzaului, Covasna și Targu Secuiesc, cu participarea a peste 400 de elevi. Activitațile, organizate inainte de vacanța de primavara, in perioada…

- Organizatorii celei de-a doua editii a Targului de Carte si Festivalului de literatura contemporana SepsiBook, ce va avea loc in luna mai la Sfantu Gheorghe, cauta studenti sub 25 de ani pentru promovarea si prezentarea evenimentului. Acestia vor avea asigurata cazare si masa pe toata durata festivalului,…

- Toate unitatile postale din mediul rural si urban vor fi inchise in perioada Sarbatorilor Pascale, respectiv 14 – 17 aprilie 2023, a anuntat, luni, Compania Nationala Posta Romana. Programul de lucru anuntat este in conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit carora Vinerea Mare (ultima zi…