- Unirea Principatelor Romane, infaptuita in urma cu 161 de ani, este sarbatorita și in aceasta iarna, la Timișoara, printr-un spectacol de mare ținuta susținut de Ansamblul Profesionist Banatul, eveniment finanțat de Consiliul Județean Timiș. Concertul dedicat zilei de 24 ianuarie va reuni membrii Ansamblului…

- Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al filialei timisorene a Academiei Romane organizeaza marti, 17 decembrie, de la ora 11.00, in aula filialei academiei de pe bdul Mihai Viteazu nr. 24, o manifestare cultural-stiintifica cu tema „Timisoara. Istorie si contemporaneitate”. Evenimentul este…

- 30 de ani de la Revoluția din 1989 sunt marcați, la Timișoara, printr-un festival de poezie, aflat la prima ediție. Zeci de scriitori din orașul de pe Bega și din toata țara vor lua parte la Festivalul Internațional de Poezie „Ion Monoran”, care se va desfașura in perioada 14-16 decembrie. Prima ediție…

- Sunt 25 de copii talentați care vor sa cante intr-un spectacol la București, in 10 decembrie. Pentru a urca pe marea scena a Ateneului Roman, alaturi de Corul Național de Camera Madrigal – Marin Constantin, copiii au nevoie de sprijinul vostru.

- Un spectacol folcloric de anvergura, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, va avea loc la sala Capitol. Evenimentul este dedicat Zilei Naționale a Romaniei. Spectacolul „Cant și suflet romanesc” va avea loc miercuri, 27 noiembrie 2019, de la ora: 18.30, in sala Capitol din Timișoara.…

- Vineri, 8 noiembrie 2019, Ambasada SUA la București și Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) au placerea sa va invite la un eveniment in care doar doua lucruri vor avea importanța: muzica rock și libertatea – proiecția documentarului „Free to Rock” in Amfiteatrul A11 al Universitații de Vest din…

- Violoncelistul Filip Papa este solistul invitat sa va incante joi, 7 noiembrie, la Filarmonica. De la ora 19.00, orchestra simfonica ploiesteana si maestrul Walter Hilgers, aflat la pupitrul dirijoral, va asteapta sa va bucurati de Concertul nr. 1, op. 33, pentru violoncel si orchestra de Camille Saint-SaATns,…

- Iubitorii muzicii clasice și ai naturii au participat la tradiționalul concert din Peștera Romanești. Evenimentul cultural, unic in țara și in Europa de Est, a atras și in acest an mii de spectatori.