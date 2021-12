Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu ati vazut filmul "Strada Umanitatii nr. 8", nu il ratati zilele acestea. Inca mai apare pe Netflix si va ofera portia de ras pe care v-ati dorit-o de aproape doi ani, daca nu de si mai mult timp.

- Locuitorii din Sydney au fost luați prin surprindere de o furtuna puternica, care a facut pagube importante. In doar cateva minute, ploaia torențiala și vantul au luat locul vremii insorite.

- Profit fabulos pentru Hidroelectrica, dupa creșterea prețului la energie: Rezultate record in primele noua luni Profit fabulos pentru Hidroelectrica, dupa creșterea prețului la energie: Rezultate record in primele noua luni Pe fondul cresterii cu 48% a pretului mediu de vanzare a energiei electrice…

- Black Friday a inceput in aceasta dimineața la eMAG la ora 07:25, iar interesul a fost la cote maxime din partea clienților: 283.000 vizitatori au intrat sa descopere oferta in aplicația eMAG și in site, cu 8% mai mult decat in anul precedent. In primele 10 minute de la start, clienții au comandat 148.000…

- Valoarea medie a cosului de cumparaturi inregistrata vineri, in primele 30 de minute de la startul campaniei de reduceri Black Friday 2021, se situa la 322 de lei, in timp ce numarul mediu de tranzactii era de 14 pe minut, arata datele in timp real ale procesatorului de plati online PayU, conform…

- In jurul orei 10:30 platorma retailerului de moda online Fashion Days a picat pentru scurt timp, la mai bine de trei ore de la startul reducerilor de Black Friday. Peste 25.000 de comenzi au fost inregistrate in prima ora a zilei de miercuri, care marcheaza inceputul perioadei de reduceri Black Friday,…

- Un chirurg canadian a realizat, la sfarsitul lunii septembrie, "ceea ce nu s-a facut niciodata" - transplantul unor plamani transportati cu cateva minute inainte de o drona, intre doua spitale din centrul orasului Toronto, relateaza AFP. "Am dovedit - si acesta este un aspect foarte important…

- Tinerii handbalisti ai Timisoarei au incercat sa faca o figura frumoasa cu reprezentanta Romaniei in Champions League. Dinamo a condus la un singur gol diferenta la pauza azi pe parchetul lui SCM Politehnica, jocul a fost la fel de strans pana spre final, dar bucurestenii s-au impus cu 33-29. In continuare…