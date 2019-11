Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi de campanie electorala pentru Turul 2 al Alegerilor Prezidențiale, Klaus Iohannis a venit la Baia Mare. Evenimentul a avut loc in Sala Sporturilor „Lascar Pana”, in care s-a intrat doar pe baza de carte de identitate și in niște condiții draconice de securitate. Discursul lui Iohannis de…

- La cea mai frumoasa sarbatoare a romanilor, Consiliul Județean Maramureș si Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” organizeaza, la Sala Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare, trei zile (29, 30 noiembrie si 1 decembrie) de spectacol sub stindardul „Crezul lor, Romania noastra”. Programul Concertelor:…

- Vineri, 15 noiembrie, Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, va fi prezent in Baia Mare. El va participa de la ora 17 la un eveniment electoral organizat la Sala Sporturilor „Lascar Pana” din municipiu. La intalnire sunt asteptati membrii si simpatizantii PNL. Klaus Iohannis va fi insotit de nume marcante…

- V. Stoica Casa de Cultura “I.L.Caragiale”, organizatorul celei de a XX-a ediții a Festivalului Castanilor, In Memoriam Gabi Dobre, a anunțat ieri iubitorii muzicii folk dornici sa participe la recitalurile incluse in programul evenimentului ce se desfașoara astazi și maine ca, in cazul in care vremea…

- In perioada 05–13 octombrie, in Baia Mare si imprejurimi vor avea loc diverse activitati dedicate Saptamanii Geologiei, dupa urmatorul program: Sambata, 5 octombrie  Aplicație de teren, la aria naturala protejata Creasta Cocoșului; plecare cu autobuz la ora 09.30, din fața Salii Sporturilor „Lascar…

- Programul "Festivalului Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk "Festivalul Castanilor" Vineri, 04 octombrie 2019 ora 16.00 - Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk. Juriul este compus din: Titus Andrei, Viorel Gavrila, Mihai Cosmin Popescu, Mircea Vintila, Iulian Anghel;ora…

- Bustul, realizat in cadrul unui proiect al Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud, cu finantare de la bugetul judetean, a fost amplasat in parcul de langa Casa de Cultura 'Liviu Rebreanu' din Nasaud, loc unde, incepand cu ora 17,00, va avea loc ceremonia de dezvelire. Evenimentul va fi urmat de lansarea…

- CS Minaur a participa la un ultim turneu de pregatire in aceasta vara, organizat chiar țn Sala Sporturilor “Lascar Pana” din Baia Mare. Echipa noastra s-a impus in ambele meciuri disputate și a intrat in posesia Trofeului Minaur (ediția a treia), locurile urmatoare fiind ocupate de Iuventa Michalovce…