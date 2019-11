Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul BASME NEROSTITE s-a nascut din dorința de a aduce in viețile copiilor hipoacuzici, prin teatru, personajele basmului romanesc. Teatrul ca forma de arta și ca parte integranta a dezvoltarii noastre este definit adesea prin cuvant. Insa noi, prin poetica limbajului non-verbal, am transformat…

- Un actor de la Teatrul ”Aureliu Manea” din Turda, Vali Popescu, joaca alaturi de Kira Hagi, fiica celebrului fotbalist Gica Hagi, intr-un film care va avea premiera la Cluj, in 23 octombrie, la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Soprana Angela Gheorghiu o descrie pe Tamara Buciuceanu ca fiind "una dintre cele mai importante actrite din istoria actoriei romanesti". "Draga noastra Tamara, nu stii cate rauri de lacrimi starneste disparitia ta. Faci parte din familiile tuturor romanilor din Romania si de oriunde in lume s-ar afla…

- Primaria Turda și Casa de Cultura Turda va invita joi, 24 octombrie 2019, de la ora 19.00 la Teatrul „Aureliu Manea”, sa vizionați un spectacol excepțional de balet: COCOȘATUL DE LA NOTRE-DAME! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Povestea unei femei fara adapost din Los Angeles provoaca emotie in lumea intreaga. Ea a fost remarcata pentru calitatile vocale, in timp ce intona arii de opera in statiile de metrou. Jurnalistii au cautat-o si i-au aflat povestea dupa ce un politist a filmat-o in subteran si a postat imaginile online.

- Baritonul canadian Jean Kristof Bouton a interpretat pentru ultima oara rolul Figaro in calitate de angajat al Operei iesene, insa va onora invitatiile institutiei si va reveni pe scena care i-a fost casa timp de sapte ani ori de cate ori timpul ii va permite. Solistul urmeaza sa plece pentru un an…

- Cel mai nou program artistic al Operei Brașov, Salonul Muzical, iși reia spectacolele, in aceasta saptamana. Primul spectacol va avea loc vineri, 27 septembrie 2019, de la ora 17.00, in Foaierul Operei, unde artiștii instituției vor oferi publicului meloman fragmente din cele mai indragite opere clasice.…

- Un impresionant spectacol de opera in aer liber a fost organizat la Cluj-Napoca. Artiștii și orchestra au marcat astfel deschiderea stagiunii cu numarul 100 a Operei Naționale Romane din orașul transilvan.