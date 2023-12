Spectacol de colinde sub egida ASTRA

Stiri pe aceeasi tema

- „Acest concert este darul Eparhiei noastre pentru dumneavoastra, pentru cei care doresc sa intre in atmosfera Craciunului in aceasta forma de colind și de interiorizare, primind Darul lui Dumnezeu in cant”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizau la Biserica „Sfanta Cruce” din Baia Mare, duminica, 17…

- Cu o saptamana și jumatate inainte, 1.400 de botoșaneni, care joi și vineri au umplut pana la refuz Casa de Cultura a Sindicatelor, au trait deja magia Craciunului la concertele Filarmonicii ”George Enescu” dedicate Nașterii Domnului Iisus Hristos.

- 17 decembrie | „Colind și voie buna”, ediția a X-a: Spectacol folcloric, colinde și surprize, la Casa de Cultura a orașului Teiuș 17 decembrie | „Colind și voie buna”, ediția a X-a: Spectacol folcloric, colinde și surprize, la Casa de Cultura a orașului Teiuș Duminica, 17 decembrie, teiușenii se vor…

- Ansamblul „Mureșul" vestește bucuria sarbatorilor iernatice prin intermediul unui spectacol organizat in premiera, intitulat „Pe la noi, pe la fereastra", care va avea loc miercuri, 20 decembrie, incepand cu ora 18:00. In cadrul evenimentului, spectatorii se vor putea delecta cu dansuri tradiționale…

- Pasiunea pentru fotografie a fost cea care i-a adus impreuna pe afișul expozitiei ,,Fotografie cu dichis" a carui vernisaj va avea loc luni, 4 decembrie, ora 16 la Casa Municipala de Cultura „Dr. Eugen Nicoara" din Reghin. Este vorba de Sorin Eftene și Lucian Marginean care au acceptat cu amabiltate…

- Asociația Teodora Danțaușa va invita la o frumoasa seara de colinde, la Casa de Cultura din Seini, vineri, 24 noiembrie, incepand cu ora 17.00, intitulat „Magia Craciunului”. Vor colinda la Seini, alaturi de Teodora, soliștii și ansamblurile folclorice: DIANA GERMAN DUMA – ULIEȘ (JUD. MUREȘ) MARIA TRIPON…

- Centrul Judetean pentru Cultura Traditionala si Educatie Artistica Mures in colaborare cu Primaria Municipiului Reghin si Casa Municipala de Cultura "Eugen Nicoara" Reghin a organizat Festivalul-concurs național de interpretare a cantecului popular "Mureș, dorurile tale…". Manifestarea culturala contribuie…

- Casa de Cultura „Dr. Eugen Nicoara" din Reghin va gazdui sambata, 30 septembrie, de la ora 19.00, un eveniment mai mult decat deosebit prilejuit de concertul „Nicu Alifantis 50 – The Anniversary Limited Signature Series". Cu acest prilej, va fi lansata o serie limitata de ukulele produsa de SC Hora…