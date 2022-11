Stiri pe aceeasi tema

- Premiera celei de-a doua reprezentații in format VR și video 360º, COPACUL#treeoflife.inc, va avea loc in 5 noiembrie, de la ora 12:00, și 6 noiembrie, de la ora 16:00, la centrul cultural FABER. Accesul la spectacolul realizat de teatrul Basca și StageON se face pe baza de rezervare pe pagina de Facebook…

- Saptamana trecuta, tanchiștii turdeni și reprezentanți ai societații civile au avut placerea de a asista in aceasta saptamana la un spectacol de muzica militara, organizat de Divizia 101 Aeropurtata a Statelor Unite ale Americii și Divizia 4 Infanterie „Gemina”. Potrivit reprezentanților Diviziei 4…

- Studenții specializarii Artele spectacolului – Actorie in limba germana din cadrul Facultații de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara incep anul universitar in forța, prin participarea la cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași, care se…

- La sfarșitul acestei saptamani, Piața Operei din Timișoara va fi gazda unui eveniment intitulat Let there be music, in cadrul caruia timp de trei zile publicul va avea parte de concerte și DJ seturi cu o serie de artiști locali și nu numai. Evenimentul este organizat de Asociația No Sheep și Ravi, in…

- Ediția din acest an a evenimentului Magnetic Festival s-a desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la Aerodromul Cioca de langa Timișoara și a adunat un public care gusta din plin genurile muzicale inglobate in curentul drum and bass și in diverse alte stiluri incluse in general in definiția de muzica…

- "Seri de teatru si muzica la Pontul Euxin", editia a IV a este un proiect organizat de Asociatia culturala pentru tineret si copii Art Theatre, in colaborare cu Universitatea "Ovidius" din Constanta, Facultatea de Arte, si finantat de Primaria Municipiului Constanta.Al doilea weekend al festivalului…

- In acest an, intre 27 august și 27 septembrie, Sunlight Theatre va oferi spectacole pentru copii, teatru pentru tineri, improvizație, spectacole studențești, teatru profesionist, evenimente de teatru stradal și performance-uri, ateliere de dramaterapie si conferințe, pe gustul iubitorilor de teatru…

- Asagaya ne pregatește o prezentare de moda inedita in timpul festivalului VIVID-XX. Veți putea face cunoștința cu brand-ul local de haine unicate și cine știe, poate plecați acasa cu niște haine noi de designer autohton. Vineri, 19 august 2022, la VIVI-XX va avea loc prezentarea colecției „Post Soviet…