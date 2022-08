Stiri pe aceeasi tema

- Secțiunea de muzica inclusa in ediția din acest an a Flight Festival va avea loc in perioada 2 – 4 septembrie la Aerodromul Cioca din Timișoara și aduce in fața publicului o serie de artiști indragiți din mai multe țari. Printre artiștii care vor susține evenimente la ediția din acest an se numara Dubioza…

- O noua zi cu defectiuni tehnice in reteaua de termoficare a Timisoarei a lasat azi o parte din cosumatorii din nordul orasului fara apa calda. „Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde…

- Ancheta rapida a polițiștilor in cazul unui individ cautat dupa ce a spart sediul bisericii și asociației Metanoia și a furat mai multe bunuri, la Timișoara. Oamenii legii au reușit sa il rețina pe suspect in centrul orașului, la cateva ore dupa comiterea furtului. Au recuperat și bunurile furate, in…

- Charlie Ottley , cetațean de onoare al Brașovului și rezident in Șirnea a fost jefuit in centrul Timișoarei in timp ce filma un documentar. Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania, aflat in Timișoara pentru a filma un clip de promovare al județului Timiș,…

- Jurnalistul britanic Charlie Ottley a povestit cum a fost jefuit in zona centrala a Timisoarei, afirmand ca statea pe banca, iar cineva s-a apropiat si i-a luat rucsacul in care se aflau echipamente de filmare si a fugit, arata news.ro.

- Realizatorul documentarului Wild Carpathia a fost talharit la Timișoara Charlie Ottley, realizatorul documentarului 'Wild Carpathia'. Foto: Agerpres. Jurnalistul britanic Charlie Ottley, realizatorul documentarelor Wild Carpathia și Flavors of Romania, aflat în Timișoara pentru a…

- Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania, aflat in Timișoara pentru a filma un clip de promovare al județului Timiș, a fost talharit in Parcul Civic. Jurnalistului britanic i s-au furat echipamente esențiale, printre care o drona și mai multe accesorii…

- Circulația de pe Calea Șagului, in afara Timișoarei, unde este intersecția cu Incontro și magazinul Metro, va fi din nou regularizata cu semafoare. Municipalitatea a decis sa reporneasca semafoarele, surpriza este data de proveniența corpurilor care asigura semaforizarea! Administrația Fritz a gasit…