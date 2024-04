Spectacol cu galop şi trap Organizata cu sprijinul sponsorului Supermarket La Cocos si in parteneriat cu Jockey Club Roman, cea de-a treia reuniune hipica oficiala a anului a strans in tribunele Complexului Hipodrom circa 800 de iubitori ai fenomenului, veniti sa vada cele 9 curse, dar si sa se destinda intr-o zi superba de primavara. Au fost mai bine de 3 ore dedicate curselor hipice, unele dintre acestea extrem de spectaculoase si decise pe ultimii metri. De un astfel de final a avut parte chiar cursa-vedeta a zilei, Premiul „Take Ionescu”, in care s-a apelat la fotofinis pentru a se decide castigatorul. Si acesta a fost… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul ,,Mousaios” din Buzau, coordonat de prof. Constantin Stanculeanu, in parteneriat cu Liceul de Arte ,,Margareta Sterian” și Centrul Cultural și Educațional ,,Alexandru Marghiloman” Buzau, ii invita pe buzoieni, astazi, 24 martie, incepand cu ora 13.00, la Sala Consiliului Județean Buzau, la spectacolul…

- Meteorologii anunța vineri, 22 martie, ca temperaturile vor fi mai ridicate decat cele obisnuite, in urmatoarele doua saptamani, in intreaga tara. Apoi, ANM precizeaza ca dupa aceea, timp de alte doua saptamani, temperatura medie va fi apropiata de cea specifica perioadei. Saptamana 25.03.2024 – 01.04.2024.…

- Specialistii de la ANM au anunțat valori termice mai ridicate decat cele obișnuite in urmatoarea perioada, in Romania, pana pe 18 martie. Saptamana 19 – 26 februarie: Pe intreg teritoriul Romaniei, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei saptamani, conform ANM. De asemenea, regimul…

- Elevii din 26 de județe din Romania, inclusiv județul Cluj, urmeaza sa intre in vacanța de schi, timp de o saptamana. Este vorba despre vacanța de schi din 2024 care se ia la decizia inspectoratelor județene, oricand in luna februarie, timp de cinci zile consecutive. Astfel, de luni, 19 februarie, elevii…

- Primavara aduce schimbari radicale pentru trei zodii norocoase! Perioada urmatoare este ideala pentru a pune in aplicare unele planuri care au tot fost amanate sau pentru care au tot gasit scuze, asta pentru ca pot obține mult mai ușor ceea ce iși doresc decat in mod normal. Descopera previziunile detaliate…

- Vremea va fi deosebit de calda in toata Transilvania pana la inceputul saptamanii viitoare, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie, dar in primele zile va bate vantul cu putere. In aceasta saptamana vor fi la ordinea zilei valori ridicate pe timpul zilei, cuprinse intre 9-16 grade. De altfel,…

- Tradiționalul Simpozion Tehnic de Primavara DAFCOCHIM Agro, eveniment la care au participat aproximativ 600 de fermieri transilvaneni, și-a scris marți, 30 ianuarie 2024, un nou capitol de succes. Simpozionul a avut loc in incinta Centrului de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș și a fost organizat…

- Președintele Klaus Iohannis se pregatește de un nou turneu in strainatate. Iohannis ar urma sa plece in aceasta primavara intr-un turneu in Asia, pentru doua saptamani. Klaus Iohannis se pregatește de un nou turneu diplomatic in aceasta primavara in Oman, Vietnam și Coreea de Sud, conform informațiilor…