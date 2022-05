Spectacol ceresc în noaptea de duminică spre luni: Luna va deveni roşiatică în timpul unei eclipse totale O parte dintre pamanteni vor putea sa asiste la o eclipsa totala de Luna in noaptea de duminica spre luni, cu ocazia unui spectacol ceresc mai putin frecvent, in timpul caruia astrul nocturn isi va pierde din stralucire si se va colora treptat intr-o nuanta rosiatica, informeaza AFP, citata de Agerpres. Eclipsa va fi vizibila in regiuni ale continentelor american, european si african, intre rasaritul si apusul Lunii. Acest fenomen se produce aproximativ de doua ori pe an, atunci cand Soarele, Pamantul si Luna sunt perfect aliniate, iar Luna se afla in faza sa plina. Luna intra in umbra Terrei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

