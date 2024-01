Stiri pe aceeasi tema

- Mioveni: 165 ani de la Mica Unire! In fiecare an, la 24 ianuarie, in intreaga tara este sarbatorita Ziua Unirii Principatelor Romane, fiind marcat momentul unirii Moldovei cu Tara Romaneasca sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, in anul 1859. Acest eveniment major in istoria tarii noastre…

- In aceasta luna, Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta organizeaza expozitia cu tema "Unirea 1859". Aceasta se afla in holul central si grupeaza material din colectiile institutiei carte si presa care ilustreaza importanta Unirii Principatelor in istoria romanilor, cu accent pe contributia…

- „Unirea face Puterea – Tricolor Calator”, eveniment dedicat Unirii Principatelor Romane de la 24 ianuarie 1859, a ajuns la ediția cu numarul V. Manifestarea va cuprinde deplasarea Tricolorului prin mai multe județe din Muntenia și Moldova, micro-spectacole patriotice, defilare cu Tricolorul Calator,…

- Centrul Județean pentru Cultura pregatește, pentru seara de 24 ianuarie, cand se celebreaza Ziua Unirii Principatelor Romane spectacolul omagial „Uniți sub tricolor”. Evenimentul se desfașoara la Centrul Cultural Dacia, de la ora 18.30. Intrarea este libera. Pe scena va evolua Ansamblul profesionist…

- Cercetarile istorice arata ca nu Mihai Viteazul a fost primul domnitor medieval care s-a gandit la unificarea celor trei principate, locuite majoritar de romani. Primul a fost, culmea, un aventurier, fiul unui marinar grec, care a ajuns printr-o intamplare pe tronul Moldovei.

- Recent cercetatorii britanici au facut un experiment pe parcursul caruia cel mai puternic om din lume a rupt cu ușurința o nuielușa, apoi doua, apoi trei. Acest lucru l-a facut cu ușurința. Cand omului i s-a dat un snop de nuiele, oricat de mult s-a chinuit cel puternic nu a putut sa le rupa. Pentru…

- Muzeul de Istorie Naturala va fi redeschis pe 24 ianuarie 2024, pentru a omagia astfel 165 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca. Anunțul a fost facut de Primarul din Iași Mihai Chirica. Edilul a mai anunțat ca a fost semnat contractul pentru achizitionarea mobilierului si lifturilor…

- Statul Major al Fortelor Navale a desfasurat marti, 24 octombrie, la sediul din Bucuresti, o ceremonie militara, pentru a marca implinirea, la data de 22 octombrie 2023, a 163 de ani de la infiintarea realizata prin Unificarea flotilelor Moldovei si Tarii Romanesti, sub denumirea de Corpul Flotilei,…