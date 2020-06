Specialiștii rockului pe scaun Orice cetațean pripașit pe aceste meleaguri cu acces la minunatul Internet este un specialist. Uneori expert. Alteori consultant. Și nu de puține ori un influencer. Spre deosebire de indivizii care chiar au realizat ceva intr-un domeniu anume, romanul de rand este un maestru. In politica, sport, fizica cuantica sau istoria dacilor. Ba chiar și-n muzica. […] Articolul Specialiștii rockului pe scaun a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul total de date a crescut, in medie in ultima saptamana din luna martie, cu 12% in retelele mobile si cu 20,9% in retelele fixe, in timp ce traficul de voce a inregistrat cresteri medii de 22% in retelele mobile si 22,7% in retelele fixe, conform datelor transmise de furnizorii de servicii de…

- Marile teatre din țara s-au adaptat rapid la condițiile impuse de pandemia de coronavirus și au oferit publicului ocazia sa urmareasca spectacolele din fotoliul de acasa. Urmand modelul Teatrului Bulandra, Teatrului „Radu Stanca” sau Unteatru, Teatrul „George Ciprian” din Buzau iși prezinta producțiile…

- Ce fac romanii in carantina? Potrivit unui studiu Picodi, cursurile online sunt una dintre cele mai cautate activitați pe Internet de catre romani. Contrar așteptarilor, vizionarea filmelor online in aceasta perioada, a crescut cu doar 9%, in timp ce...

- Expertii Bitdefender recomanda utilizatorilor de Internet sa descarce declaratiile pe proprie raspundere doar de pe site-ul Guvernului si anunta ca a blocat o serie de pagini neoficiale pentru tentativa de frauda. "Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender recomanda cetatenilor…

- Noul coronavirus bulverseaza de asemenea lumea serviciilor de informatii occidentale, a caror vigilenta se dubleaza - in contextul unui Internet supraincarcat -, iar serviciile de spipnaj se redimensioneaza in fata unor amenintari multiforme, in timp ce Guvernele se concentreaza doar asupra epidemiei,…

- Un document de lucru atribuit autoritaților romane a circulat vineri intens pe grupurile de WhatsApp. Documentul a alertat populația cu privire la posibila interzicere a deplasarilor cetațenilor in afara domiciliului/reședinței cu cateva excepții. Autoritațile confirma ca este vorba despre un draft…

- Daca elevii care au acces la internet au posibilitatea sa faca cursuri online in perioada in care școlile sunt inchise, s-a gasit o soluție și pentru cei care nu sunt conectați la tehnologie. Astfel, TVR ofera elevilor aflați in pragul susținerii examenelor posibilitatea de a pastra contactul cu materiile…

- In total, 35% din gospodarii nu au acces la computer de acasa. Un sfert dintre gospodariile din Romania nu au access la Internet de acasa. Unele gospodarii nu beneficiaza de niciuna din cele doua facilitați.