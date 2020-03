Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Universitații de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București intrunit in regim de urgența, in data de 08.03.2020 ora 13.00, hotaraște:Suspendarea cursurilor și lucrarilor practice precum și a examenelor pentru toți studenții facultaților din cadrul Universitații de…

- Primul caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat sambata dupa-amiaza in București. Este vorba despre un barbat in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in 27 februarie. Este cel de al 12-lea caz din tara. Grupul de comunicare strategica a anuntat ca este vorba despre un barbat din…

- Bebelușul de 8 luni și mama acestuia, internați duminica la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, nu sunt infectați cu noul coronavirus. Micuța fusese internata cu suspiciune de coronavirus, prezentand febra și tuse. Mama copilei a calatorit recent in Italia și s-a temut ca nu cumva sa fie probleme…

- In Romania este confirmat un singur caz de infectare cu virusul COVID – 19 (coronavirus), pentru restul persoanelor testate rezultatele analizelor fiind negative. Starea barbatului din județul Gorj depistat pozitiv cu virusul COVID – 19 (coronavirus) și aflat in carantina la Institutul Matei Balș din…

- Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, duminica, primul buletin informativ al Comitetului interministerial, format din specialisti, sub coordonarea ministrilor Sanatatii, Afacerilor Externe, Afacerilor Interne si Transporturilor, pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus,…

- Pasagerii care au calatorit in China si care au simptome respiratorii sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului International Henri Coanda si sa raporteze istoricul de calatorie, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), transmite Agerpres . Informarea este…

- Industria cosmeticii evolueaza in permanenta, cercetatorii in frumusete dezvolta mereu noi formule cat mai naturale pentru produsele dedicate ingrijii pielii, fiind orientati atat catre sanatatea pielii consumatoarelor, cat si catre ocrotirea mediului inconjurator. Mai mult, grija marilor companii importante…

- Prețurile de consum in luna noiembrie 2019 comparativ cu luna noiembrie 2018 au crescut cu 3,8%, astfel ca rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) este 3,7%, arata datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistica (INS). Fața de decembrie 2018, creșteri…