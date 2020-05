Stiri pe aceeasi tema

- Finantele imprumuta 4 miliarde de lei in luna mai, a afirmat duminica ministrul de resort, Florin Citu, precizand ca deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda de 3,5% si ca „gasca lui Ciolacu” ar fi fost in faliment acum, pentru ca nu ar fi gasit finantare.

- Bugetul general consolidat in primele trei luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 18,06 miliarde lei, ceea ce inseamna 1,67% din PIB, comparativ cu un deficit de 5,477 miliarde lei in perioada...

- Deficitul bugetar a crescut in martie cu aproape 10 miliarde lei, ajungand la 1,67% din Produsul Intern Brut dupa primele trei luni ale anului, de la 0,73% din PIB la finalul lunii februarie, potrivit datelor publicate luni de...

- Consiliul Fiscal considera ca scenariul macroeconomic asumat de Guvern, construit pe un declin al PIB real cu 1,9%, este unul foarte optimist. Consiliul Fiscal evalueaza deficitul bugetar al anului curent la circa 7,3% - 7,45% din PIB, iar scaderea PIB-ului ar putea ajunge la 8%-9%."Consiliul Fiscal…

- Noile pronosticuri arata ca deficitul bugetar pentru 2020 va urca la 16,2 miliarde de lei, fața de 7,4 miliarde de lei cum era planificat inițial. Estimarile au fost anunțate de ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, in cadrul ședinței Guvernului din 21 aprilie. Pușcuța susține ca suma ar urma sa fie…

- In perioada similara din 2019, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51- din PIB. "Comparativ cu deficitul inregistrat in perioada similara a anului trecut, deficitul pe primele doua luni ale anului 2020 este explicat in principal de majorarea…

- Comisia Europeana avertizeaza Romania ca risca sa nu poata sustine deficitul bugetar si majorarile de pensii si salarii. Organismul european a publicat, ieri, 27 de rapoarte in care analizeaza principalele provocari socio-economice cu care se confrunta fiecare stat membru al Uniunii. Au fost luate in…