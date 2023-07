Specialiștii avertizează că planeta va deveni un infern! Valul de căldură se intensifică Valul de caldura se va intensifica astazi, 18 iulie 2023. Temperaturile vor ajunge la 48 de grade. Caldura sufocanta in sudul Europei Valul de caldura se intensifica in sudul Europei. Astazi, temperaturile din centrul Mediteranei vot ajunge la cote maxime. Nici nopțile nu vor fi racoroase. Cea mai ridicata temperatura din Europa a fost inregistrata luni in sudul Spaniei, unde la Andujar s-au inregistrat 44,8°C, transmite BBC. Spania, Italia și Grecia sunt țarile care se confrunta astazi cu temperaturi extrem de mari. De altfel, in Grecia a fost emisa și o avertizare conform careia exista riscul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Valul de caldura care invaluie sudul Europei se va intensifica și mai mult marți, temperaturile urmand sa ajunga pana la 48 de grade Celsius. Cele mai afectate țari vor fi Italia, Spania și Grecia, potrivit Agenției Spațiale Europene, transmite BBC și Sky News.

