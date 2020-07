Reputati specialisti din domeniul IT discuta, marti, despre tehnologia 5G in cadrul videoconferintei cu tema "5G: Romania Digitala", eveniment organizat de Financial Intelligence.



Potrivit organizatorilor, pe lista subiectelor ce vor fi abordate pe durata webinarului de afla: Securitatea cibernetica a retelelor 5G - de ce are o relevanta mai mare decat in cazul tehnologiilor 3G si 4G; Principalele domenii de risc pentru securitatea cibernetica a retelelor 5G (tehnologice, educationale etc.); Atacuri cibernetice - caracteristici si tendinte; Standarde si solutii pentru a asigura securitatea…