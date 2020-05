Specialist: Dezvoltarea inteligentei emotionale, modul in care cei mici pot deveni adulti impliniti

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul lunii martie am incercat sa navigam pe valul de modificari legislative care s-a abatut asupra economiei noastre și așa afectata de desele schimbari de macaz pe care le propun leguitorii noștri. Am studiat existența unui tipar in acordarea masurilor de sprijin economic și am ajuns la…

- Pandemia de coronavirus a pus la grea incercare companiile, nu doar din punct de vedere al gestionarii activitatii, ci si din perspectiva relatiilor interumane de la locul de munca si a noilor coordonate sociale si emotionale. Astfel, nu sunt putine cazurile in care managerii se confrunta…

- Pandemia de coronavirus nu iarta pe nimeni, iar la nivel mondial a lasat in spate zeci de mii de morți și sute de mii de persoane infectate care se lupta cu boala. Virusul a luat viața și unui fost militar roman care ani de zile a activat in Irak și Afganistan.

- Un studiu World Vision a stabilit ca peste 91% dintre copii si adolescenti se simt stresati sau trec prin experiente tulburatoare din cauza pandemiei de COVID-19. Pandemia de coronavirus i-a afectat din punct de vedere emotional, intr-o proportie covarsitoare, pe copii si adolescenti: 91% dintre ei…

- STUDIU World Vision Peste 91% dintre copii si adolcenti se simt stresati sau trec prin experiente tulburatoare din cauza pandemiei de COVID-19 * 75% dintre copii si adolescenti considera ca este dificil din punct de vedere emotional sa faca fata restrictiilor de distantare fizica si sociala. * 71% dintre…

- "Aceste cateva saptamani, cu siguranța nu au schimbat nimic major in starea imunitații copiilor. Deficit de vitamina D poate aparea numai dupa ce este o perioada foarte lunga de stat in casa fara expunere de niciun fel la soare și in cazul unor diete foarte carențat. Cadrul legal nu exclude cateva…

- Pandemia de coronavirus a lovit puternic și lumea fotbalului, luni anunțand falimentul din cauza Covid-19 primul club din Europa.Conform HLN, este vorba despre clubul de fotbal belgian Lokeren, in prezent in liga secunda din aceasta țara."Spre marele meu regret si cu durere, trebuie sa va informez ca,…

- Ladislau Boloni, antrenorul roman al echipei Royal Antwerp, a fost elogiat de fostul international belgian Eric Van Meir intr-un articol publicat de site-ul walfoot.be, informeaza Agerpres. Van Meir a alcatuit un clasament al celor mai buni trei antrenori din campionatul Belgiei. Pe locul doi este cel…