Speak, în depresie după experienţa de la Asia Express. Artistul a avut nevoie ajutorul medicilor: "M-a marcat. Nu ieşeam din casă" La intoarcerea in tara, artistul a fost in depresie pana acum doua saptamani, cand nu voia sa iasa din casa. Potrivit declaratiilor iubitei lui, Speak a avut nevoie de ajutorul medicilor psihologi, insa nu a vrut sa apeleze la ei, asa ca si-a revenit un pic mai greu.

„Mi-am revenit de vreo doua saptamani. Pana acum doua saptamani nu ieseam din casa. M-a marcat”, a declarat Speak. Ștefania a spus ca iubitul ei a avut nevoie de terapie, insa nu a urmat-o: „A avut nevoie de terapie si nu a facut, asa ca si-a revenit greu. Nu stiu, am avut noroc ca el era acolo cand eu cadeam,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

