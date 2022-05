In ultimele zile, NATO a intensificat misiunile de supraveghere in spațiile aeriene ale Romaniei, Poloniei și in sudul Marii Negre cu ajutorul unora dintre cele mai performante avioane de recunoaștere pe care le au in dotare NATO, United States Air Force și Royal Air Force. Vineri, in spațiul aerian al Romaniei erau in derulare doua misiuni, „NATO 07”, de supraveghere a zonei Focșani – Sfantu Gheorghe și „NATO 11”, de monitorizare in zona din jurul orașului Cernavoda și a sectorului Cernavoda – Slobozia – Buzau – Onești, ambele misiuni fiind derulate cu avioane „Boeing E-3 Sentry”, un tip de aeronava…