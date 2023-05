Spațiu public, mai sigur pentru copiii și familiile noastre CARAȘ-SEVERIN – Asta ofera, dupa cum spune deputatul Jaro Marșalic, un proiect de lege trecut prin Camera Deputaților, ca și camera decizionala, care inasprește pedepsele pentru actele de violența! Documentul prevede inasprirea pedepselor pentru infracțiunile comise cu violența și urmarește sa descurajeze comportamentele reprobabile, dupa cum explica liberalul carașean. Proiectul a fost inițiat de premier, alaturi de ministrul de Interne, pornind de la ideea ca este o datorie a aleșilor sa asigure cadrul necesar pentru situațiile in care cetațenii au nevoie de protecție reala in fața actelor de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

