Stiri pe aceeasi tema

- Piata de birouri din Londra se afla intr-o ”recesiune a chiriilor”, potrivit companiei de servicii financiare Jeffries, care a relatat ca locurile vacante in centrul de afaceri al capitalei britanice au atins un maxim din ultimii 30 de ani, transmite Reuters.

- O mare multime de protestatari pro-UE s-a adunat sambata in fata hotelului Hilton de pe Park Lane, in vestul Londrei, pentru Marsul National de Reintregire (NRM). Ei califica iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana drept o „greseala imensa” si militeaza pentru o revenire in blocul comunitar, relateaza…

- Un soldat al armatei britanice acuzat de terorism este cautat deja doua zile dupa ce a evadat din inchisoarea din Londra. Acesta astepta sa fie judecat pentru acuzatii de terorism a evadat miercuri din inchisoarea din Londra in care era inchis, potrivit anunțului poliției metropolitane.Daniel Abed…

- Kremlinul a declarat vineri ca privește negativ decizia contractorului britanic din domeniul apararii BAE Systems de a se stabili in Ucraina, adaugand ca orice fabrici care produc arme folosite impotriva Rusiei ar deveni ținte pentru armata Moscovei, potrivit Hotnews . Fiind intrebat despre aceasta…

- Fondat de Sam Altman, CEO al dezvoltatorului ChatGPT OpenAI, proiectul Worldcoin spune ca isi propune sa creeze o noua ”retea de identitate si financiara” si ca ID-ul sau digital va permite utilizatorilor, printre altele, sa demonstreze online ca sunt oameni, nu un bot. Proiectul a fost lansat luni,…

- UPDATE Ministerul de Externe rus a acuzat luni Ucraina de comiterea unui atac asupra podului Kerci, care leaga Crimeea – peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in 2014 – de Rusia, cu implicarea Washingtonului si a Londrei, informeaza luni Reuters si DPA. ”Atacul de astazi asupra podului din…

- Papa Francisc i-a primit vineri, 30 iunie, in audiența pe membrii familie lui Julian Assange, 51 de ani, fondatorul WikiLeaks, care se afla in prezent intr-o inchisoare din Regatul Unit si se opune extradarii sale in Statele Unite, informeaza agenția Reuters.„Sfantul Parinte i-a primit in audienta pe…