- Cu ocazia zilei de 24 iunie, Ziua Internaționala a Iei, senatorul USR PLUS de Suceava, Gheorghița Mindruța a invitat-o pe Anda Parasca, tanar designer vestimentar din județul Suceava, pentru a expune in foaierul salii de plen a Senatului o colecție inspirata de elementele decorative ale ????????????…

- Primarul Ion Lungu s-a declarat astazi dezamagit de ineficiența campaniei de vaccinare din municipiul Suceava aratand ca numarul de doze de vaccin administrate saptamanal a scazut la puțin peste 1.000. ”Pentru a fi eficienta aceasta campanie trebuia sa fie administrate saptamanal minim 5.000 de doze…

- Duminica noapte, echipajul de poliție din cadrul Secției de poliție Burdujeni, in timp ce acționa pe raza cartierului Burdujeni a efectuat oprit pentru control autoturismului condus de un tanar de 19 ani, din Botoșani. In urma interogarii bazei de date, s-a stabilit ca cel in cauza figureaza cu dreptul…

- La 21 iunie 1633, papa Urban al VIII-lea dadea urmatorul verdict: Galileo Galilei se facea vinovat de faptul ca „da crezare și propovaduiește” doctrinele vatamatoare ale lui Copernic, care susțin ca Pamantul se rotește in jurul Soarelui. In mod ironic, Urban fusese inițial atat un susținator, cat și…

- Un tanar din orasul Dolhasca s-a ales cu dosar penal supa ce a acrosat o batrana cu betoniera pe care o transporta in caruta, dupa care a fugit de la locul faptei. Accidentul a avut loc pe un drum comunal din satul Probota, orasul Dolhasca. Potrivit Politiei Suceava, vineri, in jurul orei 12:00, un…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in judetul Suceava s-au inregistrat patru cazuri noi de coronavirus. Cresterea numarului de cazuri vine dupa ce in cursul zilei de joi in judetul Suceava nu a fost raportat nici o noua imbolnavire cu virusul Sars-Cov-2. Pana astazi,…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat astazi ca a fost facut inca un pas important pentru construcția noilor spitale de copii și de boli infecțioase din municipiul Suceava. Mai exact, au fost depuse nu mai puțin de cinci oferte la Compania Naționala de Investiții pentru realizarea…

- Asociația cu cele mai diverse proiecte de ecologie din Romania organizeaza azi, 5 iunie, un maraton de evenimente prin care oamenii adopta puieți pentru a continua impadurirea sudului Romaniei, copiii și adulții invața sa recicleze, companiile sunt incurajate sa lucreze cu persoane cu dizabilitați,…