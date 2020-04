Stiri pe aceeasi tema

- Poliția, Jandarmeria și luptatori SAS au intervenit in forța, duminica seara, in cartierul bucureștean Rahova, dupa ce o petrecere care nu respecta ordinele de restricție era in toi. Forțele de ordine au intervenit, dar lucrurile au degenerat și, pe fondul violențelor, au facut și uz de arme. Inainte…

- Scandalurile s-au ținut lanț in ziua de Paște, cu intervenția in forța a Poliției. Pe langa conflictele din Rahova și Sacele, imagini filmate duminica arata ca Poliția a intervenit pentru a calma spiritele și in alte județe precum Ilfov și Prahova (VIDEO mai jos) Politistii au facut uz de arma, duminica…

- Incidente in cartierul Rahova din București, dupa ce mai multe persoane au ieșit in strada sa petreaca. Au intervenit polițiști și jandarmi. Incidentele au avut loc dupa ce mai multe persoane au ieșit in strada sa faca o petrecere, cu muzica. O persoana a sunat la poliție, iar polițiștii și jandarmii…

