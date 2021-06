Stiri pe aceeasi tema

- Pe un monopost Formula Renault, francezul Jerome France a castigat prima etapa din Campionatul National de Super Rally, desfasurata pe circuit stradal, la Mangalia. Distanta totala a traseului stradal a fost de 3,75 de kilometri, iar 30 de piloti s-au duelat pentru prima pozitie. In finala, au ajuns…

- Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco a avut dintotdeauna farmecul sau. Fiecare pilot iși dorește o victorie aici, dar nici unul mai tare decat monegascul Charles Leclerc. Din pacate, pilotul celor de la Ferrari nu a avut nici de aceasta data noroc. INCA UN GHINION PENTRU LECLERC Drama…

- Pilotul spaniol Pedro Acosta (KTM) a castigat duminica cursa de la categoria Moto3 a Marelui Premiu al Spaniei, a patra etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza disputata pe circuitul de la Jerez, transmite EFE. Acosta, 16 ani, a castigat in Spania a treia sa cursa consecutiva din acest sezon,…

- Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de Formula 1 de la Imola (Emilia Romagna), pilotul celor de la RedBull profitând de un accident suferit de-a lungul Grand Prix-ului de catre Lewis Hamilton (a încheiat pe doi). Podiumul a fost completat de Lando Norris (McLaren).Max Verstappen…

- Antrenorul Hansi Flick a anuntat sambata ca vrea sa se desparta de Bayern Munchen la finalul sezonului, in direct la televiziunea Sky dupa victoria echipei sale cu 3-2 la Wolfsburg, in campionatul de fotbal al Germaniei, transmite presa internationala. "Am anuntat echipa, as vrea sa-mi…

- Selecționata U21 a Romaniei s-a oprit, din pacate, in grupele Campionatului European de Fotbal. Romania a incheiat la egalitate intalnirea cu Germania, scor 0-0, dar asta nu i-a ajutat pe tricolori sa treaca mai departe. Avand in vedere victoria Țarilor din Jos din meciul cu Ungaria, Romania ar fi trebuit…

- România a pierdut la limita meciul cu Germania (0-1), dar nemții au dominat la toate capitolele duelul de pe Arena Naționala. Victoria trupei lui Joachim Low nu poate fi pusa la îndoiala în vreun fel. La câteva zile dupa aceasta partida, selecționerul Mirel Radoi și-a permis…

- România - Germania s-a încheiat 0-1 pe Arena Nationala, iar "tricolorii" ramân cu 3 puncte dupa primele doua etape din Grupa J a preliminariilor pentru Cupa Mondiala din 2022. Presa din Germania l-a remarcat pe Florin Nita, care a avut câteva parade excelente în…