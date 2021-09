Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Spaniei reduce impozitele pentru companiile din energie și plafoneaza prețul gazelor naturale. Autoritațile spera ca, astfel, sa diminueze povara consumatorilor care primesc facturi tot mai mari de la o luna la alta.

- Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE) a pus in consultare publica doua proiecte legislative. Ele se refera la standardele pe care trebuie sa te respecte distribuitorii de energie electrice si gaze naturale. Astfel, clienții finali vor primi compensatii, daca s-a depasit perioada de citire a contoarelor.…

- Furnizorii de electricitate și gaze naturale vor fi obligați sa citeasca la timp contoarele abonaților, altfel risca sa le plateasca compensații, potrivit unor proiecte puse de ANRE in dezbatere publica. Proiectele vin in condițiile in care mii de oameni s-au plans ca au primit facturi uriașe dupa regularizare.…

- Romanii vor plati cele mai mari facturile la gaze naturale din ultimii ani, pe fondul majorarii de trei sau chiar patru ori a cotatiilor bursiere. Conform unei analize a Asociatiei Energia Inteligenta, pretul acestora va atinge un maxim istoric, fapt ce va extinde bazinul consumatorilor vulnerabili…

- Ultimele tranzacții efectuate pe BRM plaseaza prețul actual al gazelor naturale la nivelul maximului istoric de la inceputul comercializarii gazelor in Romania, arata Asociația Energia Inteligenta intr-un studiu realizat recent.

- Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, omul de afaceri Ion Sturza, intr-un interviu pentru Europa Libera, a comentat declarația Moldovagaz potrivit careia la iarna prețurile la gazele naturale ar putea crește. Potrivit lui, creșterea prețurilor va afecta economia, sectorul energetic și cetațenii,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a finalizat actiuni de control desfasurate la furnizorii de gaze naturale, aplicand amenzi contraventionale in valoare totala de 400.000 de lei. Prin actiunile de control desfasurate, ANRE a verificat, prin metoda esantionarii, respectarea prevederilor…

- Pretul certificatelor de CO2 si cel al gazelor, precum si revenirea la consumul industrial dinainte de pandemie se afla printre cauzele principale ale scumpirii electricitatii in ultima perioada, potrivit unei analize realizate de Future Energy Leaders (FEL) Romania, programul de tineret al Comitetului…