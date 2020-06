Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat ca va cere parlamentului sa prelungeasca cu inca doua saptamani starea de urgența instituita pentru a limita raspandirea noului coronavirus, pana la 21 iunie, urmand sa ridice apoi restrictiile de deplasare, a relatat publicatia El Pais, citata de Reuters…

- ​Președintele Guvernului spaniol a reușit sa obțina aprobarea Congresului pentru inca 15 zile de stare de urgența. Autoritațile sanitare au hotarat ca relaxarea sa aiba loc in 4 faze, pana la sfarșitul lunii iunie. In acest moment Spania se afla in faza inițiala in care au fost redeschise magazinele…

- Parlamentul a votat in favoarea propunerii, dupa ce prim-ministrul Pedro Sanchez, care conduce un guvern de coalitie, a obtinut voturile necesare din partea partidelor de opozitie. Premierul spaniol și-a pledat cauza spunand ca este nevoie ca anumite restricții de circulație sa fie menținute pentru…

- Spania extinde starea de urgenta impusa pentru a combate pandemia de coronavirus pentru inca doua saptamani incepand de duminica. Masura permite guvernului sa controleze deplasarile oamenilor in timp ce relaxeaza gradual izolarea nationala, informeaza Reuters. Parlamentul a aprobat masura miercuri,…

- Guvernul spaniol, minoritar, a avertizat luni opozitia ca Spania risca sa cada intr-o stare de "haos sanitar si economic" daca starea de urgenta votata pentru a incetini pandemia nu va fi prelungita, informeaza AFP.Guvernul condus de socialistul Pedro Sanchez, tot mai criticat pentru modul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, luni, ca starea de urgența va fi prelungita cu inca o luna de zile. In declarația de la Cotroceni, președintele a avertizat populația ca nu se relaxeze și sa respecte cu strictețe recomandarile autoritaților, pentru a nu ajunge in același scenariu negru…

- Parlamentul spaniol a adoptat in noaptea de miercuri spre joi un text prin care prelungeste de la 15 la 30 de zile starea de urgenta declarata in Spania in vederea opririi raspandirii noului coronavirus, al carui bilant al deceselor l-a depasit pe al Chinei, unde a aparut epidemia in decembrie, relateaza…

- Parlamentul spaniol a aprobat, la primele ore ale zilei de joi, dupa o sedinta maraton, prelungirea starii de urgenta cu 15 zile, pana la 12 aprilie, transmite Reuters. O majoritate de 321 de deputati au votat pentru, iar 28 s-au abtinut. Partidul Popular, cea mai mare formatiune din opozitie, a…