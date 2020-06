Stiri pe aceeasi tema

- Fotbal cu spectatori in Franța. Cinematografele si cazinourile din Franta se vor redeschide luni, iar stadioanele isi vor putea primi din nou publicul incepand din 11 iulie, in limita a 5.000 de spectatori. Acesta este anuntul guvernului francez facut in noaptea de vineri spre sambata, transmite AFP.”Ameliorarea…

- Turcia a respins vehement marti criticile "inacceptabile" ale Frantei legate de sprijinul sau armat pentru guvernul libian de la Tripoli, acuzand Parisul ca se pune "obstacol in calea pacii" prin sustinerea taberei adverse, scrie AFP. In Libia, Ankara sustine in Libia Guvernul de uniune…

- Un bust al generalului Charles de Gaulle a fost vandalizat in localitatea Hautmont (nordul Frantei), capul statuii fiind acoperit cu vopsea portocalie fluorescenta, iar pe piedestal a fost scris cuvantul "sclav" cu portocaliu, a anuntat luni primaria, relateaza AFP potrivit Agerpres. Acest act de…

- Presedintele Adunarii Nationale a Frantei, Richard Ferrand, si omologul sau german, Wolfgang Schaeuble, presedintele Bundestag, lanseaza marti un apel la redeschiderea cat mai rapida a frontierelor din Europa, dupa cateva saptamani de restrictionare a circulatiei din cauza epidemiei de coronavirus,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis condoleante, intr-o convorbire telefonica avuta joi cu presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, pentru pierderile de vieti omenesti inregistrate, pe fondul crizei provocate de raspandirea la nivel global a noului coronavirus, care afecteaza deopotriva…

- Franta sustine lansarea unui fond european de salvare, ca raspuns la criza economica provocata de pandemia de coronavirus, care sa fie finantat prin emiterea de obligatiuni comune, dar care ar avea o durata limitata la cinci sau zece ani, a declarat miercuri ministrul francez al Economiei, Bruno Le…

- Guvernul francez a decis sa prelungeasca pentru doua saptamani, incepand de marti si pana la 15 aprilie, interdictia de a iesi din casa pentru populatie. Premierul Edouard Philippe a preciza ca si aceasta perioada ar putea fi extinsa. Franta a instituit izolarea generala la domiciliu pentru intreaga…

- Doua grafice realizate de New York Times și Financial Times ilustreaza creșterea ingrijoratoare a numarului de decese in cele mai afectate țari și regiuni din lume.Ilustrația realizata de New York Times arata creșterea rapida a numarului de morți in ultimele saptamani in țarile cu cel puțin 25 de decese.Creșterea…