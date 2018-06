Fostul sef al guvernului spaniol, Mariano Rajoy, care a anuntat marti ca va parasi sefia Partidului Popular (PP, conservator) dupa ce a fost demis de parlament, a dat asigurari miercuri ca renunta 'definitiv' la politica, transmite AFP.



'Intentia mea este sa abandonez definitiv politica, exista alte lucruri de facut in viata decat sa te dedici politicii', a afirmat Rajoy la un post de radio privat.



'Am avut o viata politica extrem de intensa si cred ca nu are rost sa mai raman aici, ceea ce spun acum este ca nu ma voi prezenta la congresul partidului',…