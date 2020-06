Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Joachim al Belgiei are 28 de ani, iar petrecerea la care a participat in Andaluzia a avut loc pe 26 mai. Presa a intrat in posesia unui document intern al guvernului andaluz, in care se spune ca a fost vorba despre o petrecere „pentru aristocrație", cu 27 de persoane, care a avut loc la o…

- Aproape un copil din sase s-a simtit deprimat cu regularitate in timpul izolarii impuse in Spania din cauza epidemiei covid-19, iar suferinta psihologica a fost mai puternica in randul categoriilor sarace, a anuntat joi organizatia Save the Children, relateaza Reuters, anunța news.ro.Spania…

- Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, i-a acuzat pe parinții care nu au respectat regulile ca ”au pus in pericol sanatatea... The post Sancțiuni fara precedent in Spania dupa ce mii de parinți au incalcat regulile care au permis scoaterea din casa a copiilor dupa șase saptamani appeared…

- Toate efectivele din sistemul de siguranta si ordine publica din judetul Galati actioneaza, in continuare, in sistem integrat pentru cresterea gradului de siguranta publica pentru cetateni, dar si pentru a preveni si limita raspandirea infectiei cu noul Coronavirus-Covid 19.