Stiri pe aceeasi tema

- Spania, unde obligatia de a purta masca in exterior este extrem de stricta de la finalul primului val al pandemiei, va putea sa renunte la aceasta restrictie „in curand”, a promis miercuri premierul Pedro Sanchez, potrivit AFP. „Vom renunta in curand la purtarea mastilor pe strada”, a declarat Sanchez…

- Spania, unde obligatia de a purta masca in exterior este extrem de stricta de la finalul primului val al pandemiei, va putea sa renunte la aceasta restrictie "in curand", a promis miercuri premierul Pedro Sanchez, potrivit AFP. "Vom renunta in curand la purtarea mastilor pe strada", a declarat…

- Israelul a ridicat marti, obligativitatea purtarii mastii in locuri publice inchise. ”Obligatia purtarii mastii este anulata incepand de marti, 15 iunie”, a anuntat luni, intr-un comunicat, Ministerul israelian al Sanatatii, Nitzan Horowitz. Israelul a relaxat la inceputul lunii iunie restrictiile sanitare…

- Spania ar putea renunta la purtarea mastii in aer liber la sfarsitul lunii iulie. Masura este analizata de Ministerul Sanatatii si depinde de ritmul campaniei de imunizare si de evolutia cazurilor de COVID-19. Pana acum, 38% din populatia Spaniei are cel putin o doza de vaccin. Specialistii de la Ministerul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a votat, astazi, 15 mai, hotararea nr. 75. Astfel, incepand cu data de 15 mai 2021, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise, mijloacele de transport in comun, la locul de munca, spatii comerciale, precum…

- Purtarea mastii de protectie nu va mai fi obligatorie in curtea unitatilor de invațamant incepand de luni, anunța Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. „De saptamana viitoare, in exteriorul școlii (spații deschise) se poate renunța la obligativitatea purtarii maștii de protecție”, anunța Sorin…

- Vorbind despre purtarea mastii de protectie, psihologul Raluca Cristina Dincu spune ca in timpul pandemiei am constientizat importanta oamenilor din viata noastra, importanta unui zambet.Psihologul trage un semnal de alarma, spunand ca purtarea mastii de catre copiii mici are efecte negative asupra…

- Situație incredibila in plina strada. Adriana Bahmuțeanu s-a filmat intr-o ipostaza șocanta. Toata lumea a vazut ce face fosta prezentatoare TV cu masca de protecție. Bruneta face un apel catre toți romanii sa iasa in strada, la proteste. Adriana Bahmuțeanu, protest public impotriva maștii de protecție…