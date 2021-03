Spania: Premierul Pedro Sanchez a remaniat guvernul

Stiri pe aceeasi tema

- O noua lege adoptata in Spania prevede purtarea obligatorie a mastii inclusiv in aer liber pe intreg teritoriul tarii, masura care pana in prezent era lasata la latitudinea autoritatilor regionale din fiecare comunitate autonoma, scrie marti publicatia ABC.

- Pablo Iglesias, vicepremierul de extrema stânga din partea partidului Podemos, și-a dat demisia din executivul spaniol pentru a participa la alegerile regionale ce vor avea loc în 4 mai în Madrid, relateaza Politico.Iglesias a facut anunțul surpriza într-o înregistrare…

- Liderul partidului stangii radicale Podemos, Pablo Iglesias, vicepremier in guvernul spaniol, si-a anuntat luni decizia de a parasi executivul pentru a candida la alegerile regionale din Madrid, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. ''I-am transmis lui Pedro Sanchez (seful guvernului…

- Vaccinarea anti-COVID-19, despre care au relatat mai multe media, a surorilor regelui spaniol Felipe al VI-lea, in timpul unei calatorii la Abu Dhabi, a provocat o polemica in Spania, unde partidul Podemos aflat la guvernare a denuntat miercuri ''privilegiile'' care contribuie la ''discreditarea''…

- Premierul Pedro Sanchez a anuntat un pachet suplimentar in valoare de 11 miliarde de euro pentru a ajuta IMM-urile din Spania si lucratorii independenti sa faca fata crizei economice provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. Surse guvernamentale au declarat pentru…

- Mai mulți militari si responsabili politici se afla in centrul unui scandal in Spania, dupa ce au fost vaccinati anti-Covid-19 desi nu fac parte din personalul prioritar, scrie agerpres . Ministrul de interne l-a demis vineri seara, cu efect imediat, pe un locotenent-colonel, agent de legatura al Garzii…

- O cațelușa pe nume Cenusica a fost grav ranita intr-un incendiu izbucnit intr-un adapost improvizat din Galati, unde statea impreuna cu oamenii strazii. Acestia au fugit din calea focului, insa animalul a ramas in urma, singura si ranita. Cazul ei a impresionat o familie din Spania, care a anuntat ca…

- Poliția din Madrid ancheteaza un caz șocant petrecut in seara de Revelion, caz in care este implicata o familie de romani stabilita in Spania. Din primele investigații rezulta ca barbatul și-a omorat soția, dupa care s-a sinucis, iar cei doi copii minori ai cuplului au fost martori la toata scena.