- Premierul spaniol socialist Pedro Sanchez promite ca guvernul sau de coalitie cu stanga radicala Podemos va merge "intr-o singura directie", in contextul in care cele doua formatiuni aflate la putere au avut numeroase disensiuni in trecuta, potrivit AFP, scrie Agerpres. "Este un guvern pluralist,…

- Liderul partidului stangii radicale din Spania, Pablo Iglesias, va fi unul dintre cei patru vicepresedinti ai guvernului spaniol condus de socialistul Pedro Sanchez si va fi responsabil de drepturile sociale, a confirmat joi biroul de presa al lui Sanchez, informeaza AFP. 'Guvernul…

- Socialistul spaniol Pedro Sanchez a fost reconfirmat marti prim-ministru, obtinand la limita votul de incredere al parlamentului, dupa ce duminica a pierdut un prim vot, punand astfel capat unei perioade de opt luni de blocaj politic, relateaza agentiile AFP si EFE. Pedro Sanchez, care…

- Noul parlament din Spania isi intra marti in functie, cu partidul de extrema-dreapta Vox in forta, intr-un context de blocaj politic in care premierul in exercitiu Pedro Sanchez nu este inca sigur ca va putea sa fie reconfirmat in fruntea guvernului, relateaza AFP, potrivit Agerpres.In urma…

- Alegerile legislative din Spania au menținut pe primul loc socialiștii premierului in exercițiu, Pedro Sanchez, dar acesta va avea o misiune foarte grea pentru a forma noul guvern, deși a caștigat cele mai multe locuri in Cortesul spaniol, in situația in care partidele de dreapta au avut o creștere…

- "Daca parlamentul nu reuseste sa convina asupra formarii unui guvern, propun sa lasam sa guverneze grupul care a obtinut cele mai multe voturi", a afirmat Sanchez, intr-un interviu publicat vineri in cotidianul El Pais. Potrivit sondajelor coroborate de El Paris, PSOE ar urma sa iasa pe primul…

- Paralizata politic, Spania se intoarce la urme duminica pentru a patra oara in patru ani, intr-un context de criza deschisa in Catalonia, care ar urma sa provoace un avans al partidului de extrema-dreapta Vox, comenteaza joi AFP. Invingator la ultimele alegeri de la sfarsitul lunii aprilie,…

- ''In decembrie, actualizam pensiile pentru 2020, indexandu-le cu indicele real de crestere a preturilor de consum'', a anuntat Sanchez in fata delegatilor Partidului Socialist. Pensiile nu au mai fost indexate cu rata inflatiei incepand din 2014, o decizie luata de guvernul conservator in…