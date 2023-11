Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol al lui Pedro Sanchez a ajuns joi, dupa indelungate negocieri, la un acord cu formatiunea liderului secesionist catalan Carles Puigdemont, in vederea readucerii la putere a prim-ministrului in exercitiu, a declarat pentru AFP o sursa apropiata negocierilor.

- Socialiștii din Spania au ajuns la un acord cu partidul separatist catalan Junts (Impreuna pentru Catalonia), fondat Carles de Puigdemont, pentru sprijinul guvernului, a declarat joi pentru Reuters o sursa apropiata negocierilor, un pact care ar putea atrage critici puternice daca implica amnistii pentru…

- Partidul Socialist spaniol si formatiunea de extrema stinga, Sumar, au ajuns la un acord de coalitie pentru a forma un nou guvern. Acordul include o propunere de reducere a programului de lucru fara a fi modificate salariile. Acordul a fost incheiat dupa ce premierul interimar Pedro Sanchez s-a intilnit…

- In Spania, prim-ministrul in exercițiu, Pedro Sanchez, a purtat discuții oficiale ieri, in premiera pentru un șef al guvernului central, cu separatiștii catalani și basci, in incercarea de a forma un nou executiv, informeaza Rador Radio Romania.Socialiștii lui Sanchez au nevoie de sprijin din partea…

- Pentru a-și asigura investirea și a evita alegerile anticipate, liderul socialist a sugerat ca ar putea pronunța o amnistie pentru separatiștii catalani condamnați sau inculpați. O poziție care divide țara Pana acum, Pedro Sanchez a avut mereu noroc: intrus și dușman al aparatului socialist, a devenit…

- Alberto Nunez Feijoo, al carui Partid Popular a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare din iulie, nu a reușit sa convinga suficienți parlamentari din alte partide sa-l susțina pentru a obține majoritatea necesara pentru a conduce guvernul spaniol, relateaza Reuters.Feijoo a primit 172…

- Zeci de mii de spanioli au protestat duminica la Madrid fața de posibilele planuri ale premierului interimar Pedro Sanchez de a acorda o amnistie separatiștilor catalani pentru a se menține in funcție dupa alegerile pe care nu a reușit sa le caștige.

- Fostul lider exilat al Cataloniei, Carles Puigdemont, a declarat marți, la Bruxelles, ca toate cazurile judiciare care vizeaza separatismul catalan trebuie abandonate ca o condiție pentru ca partidul sau sa negocieze sprijinul celor sapte parlamentari ai sai pentru ca actualul premier sa fie reales…