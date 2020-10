Spania: Opozantul venezuelean Leopoldo Lopez a ajuns la Madrid Opozantul venezuelean Leopoldo Lopez a ajuns duminica la Madrid dupa ce a parasit clandestin Venezuela unde se refugiase in resedinta ambasadorului Spaniei, a facut cunoscut tatal sau, citat de AFP. "Da, pot confirma ca este la Madrid", a afirmat cu emotie tatal sau, Leopoldo Lopez Gil, care poarta acelasi nume, fara a preciza cum a ajuns in capitala Spaniei fiul sau, figura a opozitiei venezuelene. Leopoldo Lopez a parasit "clandestin" resedinta ambasadorului Spaniei la Caracas unde era refugiat de 18 luni, trecand "frontiera cu Columbia", anuntase sambata tatal sau, europarlamentar al Partidului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a anunțat, duminica, ca instituie din nou starea de urgența, in timp ce continua sa lupte impotriva reapariției cazurilor de coronavirus. Este pentru a doua oara cand Spania intra in strare de urgența de la inceputul pandemiei, prima fiind decretata in luna martie, noteaza Euronews.com.Decizia…

- Regiunea capitalei spaniole Madrid, epicentrul epidemiei de COVID-19 in Spania, a anuntat vineri o extindere a restrictiilor antiepidemice catre alte cateva zone in plus fata de cele unde acestea deja se aplica, o decizie considerata insuficienta de guvernul central al Spaniei, care a cerut instituirea…

- Printesa Leonor va trebui sa stea in carantina dupa depistarea unui caz de COVID-19 printre colegii sai de clasa, conform unei surse de la palat, scrie Agerpres.In varsta de 14 ani, fiica regelui Felipe al VI-lea a revenit miercuri la scoala, intr-o unitate de invatamant privat din Madrid.Ea urmeaza…

- Nationala de fotbal a Spaniei a facut spectacol in a doua etapa a Ligii Națiunilor. Ibericii au spulberat, la Madrid, cu 4-0 pe reprezentativa Ucrainei. Fundasul Sergio Ramos a reusit sa inscrie o dubla in prima jumatate de ora de joc.

- Guvernul de la Madrid a anuntat ca elevii vor trebui sa poarte permanent masca in scolile din Spania incepand de la varsta de sase ani, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Folosirea mastii va fi obligatorie ca regula generala incepand cu varsta de sase ani, indiferent de pastrarea distantei", a declarat…

- Țarile in care traiesc cei mai mulți romani anunța scaderi economice istorice, pe fondul pandemiei. Spania și Italia raporteaza contracții cu doua cifre și intra in recesiune Spania a raportat un declin istoric al economiei in trimestrul doi din 2020, reculul de 18,5% anuland toata redresarea de dupa…

- Contractia, mai accentuata decat se asteptau analistii - 16,6% - vine dupa o scadere de 5,2% in primul trimestru din 2020, provocand cea mai severa recesiune inregistrata vreodata de economia spaniola. Din 15 martie, autoritatile de la Madrid au introdus unele dintre cele mai dure masuri de…

- Spania a reactionat vehement, marti, la recomandarile Marii Britanii si Germaniei, care si-au indemnat cetatenii sa evite statiuni estivale spaniole din cauza cresterii numarului infectiilor cu noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.In contextul recomandarilor si deciziei Marii Britanii de impunere…