Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat, joi, cu amenda de 100.000 de lei postul Nasul TV pentru incalcarea dispozitiilor legislatiei audiovizuale referitoare la vaccinarea impotriva Covid-19. Potrivit unui comunicat al CNA transmis joi si citat de Agerpres si News.ro, postul Nasul…

- Fostul presedinte francez, Nicolas Sarkozy, citat in calitate de martor in procesul sondajelor suprafacturate comandate de Palatul Elysee in timpul mandatului sau de cinci ani, a refuzat sa raspunda intrebarilor legate de acest caz in care fostul sef al statului francez nu este urmarit ca parat intrucat…

- Curtea Suprema a Statelor Unite urmeaza sa examineze luni, în regim de urgenta, la doua luni dupa ce a refuzat sa intervina, o lege din Texas care interzice o majoritate a avorturilor, inclusiv în caz de incest sau de viol, relateaza AFP, potrivit News.ro.Cei noua magistrati ai Curtii,…

- Alexandru Iacob, purtator de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, a declarat, la Realitatea Plus, ca numarul participanților il depașește pe cel prevazut in lege.”Jandarmeria a luat masuri pentru asigurarea unui climat de siguranța.Suntem in permanenta legatura cu organizatorii protestelor. Aceștia au…

- Curtea Constituționala a decis, in ședința de marți, ca un alineat din Statutul polițistului, așa cum era acesta in vigoare anterior modificarii din 2018, este neconstituțional. Textul de lege vizat face referire la procedura cercetarii disciplinare a polițiștilor. „In ședința din data de…

- Consiliul Local Sector 6 a adoptat, joi, proiectul privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii, Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Politie Locala Sector 6. Prin proiectul supus ordinii de zi, aproape 100 de politisti vor pleca din functii.