Stiri pe aceeasi tema

- Ziua nationala a Cataloniei: Mii de persoane sunt așteptate la ceremoniiMii de persoane sunt asteptate sa celebreze luni ziua nationala a Cataloniei, in contextul in care partidele separatiste din aceasta regiune par decise sa joace un rol important in formarea guvernului national de la Madrid, relateaza…

- Doua persoane au murit in regiunea Toledo și alta este disparuta in Madrid in urma inundațiilor și ploilor torențiale. A fost Cod roșu de furtuna, iar populația a fost alertata prin sistemul unic sa ramana in case.

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 0,1%, la sfarsitul unei sesiuni in mare masura pozitive, ducand scaderea din luna august la 2,64%, potrivit datelor Eikon. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut joi cu 0,34%, CAC 40 al bursei din Paris a scazut cu 0,65%, iar FTSE 100 al bursei din…

- Un autobuz plin cu turiști care se deplasa spre o stațiune din regiunea Asturias, nordul Spaniei, s-a rostogolit de doua ori dupa ce a ieșit in afara unui drum de munte. Mai multe persoane au fost ranite grav, potrivit serviciilor de urgența spaniole, relateaza Reuters.

- Barca pentru care a intervenit serviciul de salvare maritima al Spaniei transporta 85 de migranți din Africa Subsahariana, dintre care unul a decedat, și se afla in apropierea insulei Gran Canaria din Oceanul Atlantic, relateaza marți agențiile de presa Reuters și EFE.Ambarcațiunea se afla la 15,7 km…

- Clara Ponsati, membra a Parlamentului European din partea formatiunii separatiste catalane Junts per Catalunya, a anuntat luni pe Twitter ca a fost "arestata ilegal" in Barcelona, la scurt timp dupa ce se intorsese in Spania, transmite Reuters.Ponsati era data in urmarire de autoritatile spaniole…

- Fostul șef al serviciilor de informații militare din Venezuela, Hugo Carvajal, care este dat in urmarire internaționala de Statele Unite pentru trafic de droguri, a parasit Spania in baza unui ordin de extradare a Inaltei Curți de la Madrid, au declarat miercuri avocatul sau și o sursa din instanța…

- Brazilianul Vinicius Jr. a declarat ca rasismul este prezent și in afara terenului, la scurt timp dupa ce s-a anunțat ca va conduce o comisie speciala FIFA impotriva rasismului. „Acest lucru nu se intampla doar pe teren. Acest lucru nu se intampla doar in Spania. Se intampla peste tot”, a declarat Vinicius…