- Cotidianul francez Le Figaro dedica un spațiu amplu situației tot mai complicate din Romania, unde numarul noilor cazuri COVID crește cu fiecare zi, ceea ce determina statele europene sa impuna restricții de circulație cetațenilor romani. ”Romania risca sa devina Brazilia Europei”, a titrat cotidianul…

- Primul val al epidemiei de coronavirus din Romania nu a prezentat un motiv deosebit de ingrijorare, insa, in ultimele saptamani Romania s-a transformat intr-unul dintre focarele majore din Europa. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat, joi, 1.112 cazuri noi de infectare cu coronavirus, pe…

- Ministrul spaniol al Turismului, Reyes Maroto, a declarat miercuri ca o revenire a cazurilor de coronavirus in Catalonia revine sub control si ca spera ca nu va fi nevoie de inchiderea granitei cu Franta, transmite Reuters, conform news.ro.In timp ce pandemia provoaca haos in industria turismului…

- De astazi au intrat in vigoare noile restricții impuse de guvernul catalan care afecteaza și Barcelona. Aceleași masuri au fost incluse și in provincia Zaragoza din Aragon. In acest moment toate comunitațile autonome din Spania au raportat noi focare de coronavirus, care insumeaza in jur de 2000…

- Regiunea spaniola Catalonia va introduce obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a executivului catalan, Meritxell Budo, potrivit digi24.ro.

- Inca o țara introduce obligativitatea purtarii maștii pe strada, din cauza creșterii numarului de cazuri. Este vorba de Spania, care a impus locuitorilor din regiunea Catalonia, devenita focar de Covid-19, sa iși acopere gura și nasul in spații deschise.

- Plajele din Malaga au redus numarul de persoane pentru a asigura distanțarea sociala. Mai mult decat atat, aproximativ 55 de plaje din regiunea Andaluziei din sudul Spaniei au fost inchise ieri, conform unor cifre ale guvernului regional, relateaza The Sun. Malaga a fost provincia cea mai afectata,…

- Rata deceselor provocate de coronavirus in randul celor mai saraci catalani este de cinci ori mai mare decat in randul celor mai bogati rezidenti ai regiunii spaniole, se arata intr-un nou studiu, relateaza vineri Reuters potrivit AGerpres. Catalonia, in nord-estul Spaniei, a inregistrat al doilea…