- Primul ministru britanic nu se va intoarce inca la serviciu și se va continua sa se recupereze dupa infecția cu COVID-19, scrie The Guardian. Boris Johnson a postat un videoclip pe Twitter, laudand publicul larg pentru ca a respectat masurile de blocare și personalul care l-a ingrijit atunci cand „lucrurile…

- Numarul de noi infectari a inregistrat o scadere de la o zi la alta, in mai multe țari din Europa, inclusiv in Romania. Dar, potrivit platformei care monitorizeaza statistica la nivel mondial Worldometer, SUA inregistreaza o cifra spectaculoasa. In Romania, s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 265…

- Platforma Worldometer, care furnizeaza statistici in timp real, arata totalul deceselor la nivel mondial, de la inceputul acestui an, din diverse cauze și afecțiuni. Potrivit statisticii, numaru deceselor provocate de virusul COVID-19 este cel mai mic, sub numarul deceselor provocate de gripa sezoniera. …

- Datele oficiale din Spania arata ca aproape 900.000 de persoane și-au pierdut locurile de munca din 12 martie, cand țara a adoptat masuri de carantinare și blocare a unor activitați, din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit Reuters. Din cele 898.822 de cazuri, peste jumatate se refera la contracte…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…

- Pasagerii transporturilor aeriene vor avea de respectat masuri suplimentare de igiena in momentul in care companiile isi vor relua operatiunile, odata incheiata criza Covid-19, a anuntat Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA), potrivit agențiilor dpa și Agerpres. IATA a discutat acest subiect…

- O companie sud-coreeana urmeaza sa trimita in Romania 20.000 de kituri pentru testarea coronavirusului printr-un contract stabilit la nivel guvernamental, a anunțat duminica ministrul de externe de la Seul, citat de agenția Yonhap. Fiecare kit poate fi folosit pentru 100 de teste. Ministrul a declarat…