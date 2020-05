Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a aprobat introducerea unui venit minim garantat. Ce valoare are și cine il primește Coalitia guvernamentala din Spania a aprobat vineri introducerea unui venit minim garantat de 462 de euro pe luna, pentru cei mai saraci locuitori, a caror stare financiara fragila a fost agravata de…

- Alte 378 persoane au murit sambata dupa ce au fost diagnosticate cu noul coronavirus, in creștere ușoara fata de vineri cand tara inregistra 367, cea mai mica cifra din ultima luna, dar cu o scadere mare fata de 950 de decese cat a inregistrat pe 2 aprilie, potrivit Ministerului Sanatații din Spania.…

- In total, in Spania, au murit 15.238 de persoane din cauza coronavirusului, fiind una dintre cele mai afectate țari din lume. Citește și:COVID-19. Spania a inregistrat 757 de noi decese, numarul mortilor a crescut pentru a doua zi consecutiv Autoritatile din regiunea Madrid, cea mai…

- Spania ar putea avea un declin economic de pana la 9% anul acesta, daca se extind restrictiile. 900.000 de spanioli si-au pierdut deja joburile Principalul grup de lobby din Spania a avertizat ca economia ar putea inregistra un declin de pana la 9% in 2020, daca restrictiile se extind dincolo de luna…

- Coronavirusul a infectat deja 2.277 persoane in Spania si a ucis 55, iar temerile ca tara va deveni noua Italie sunt din ce in ce mai mari. Joi a fost anuntat primul caz de infectare a unui inalt demnitar, Irene Montero, detinatoarea portofoliului Egalitatii in guvernul Sanchez. De subliniat…