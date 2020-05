Spania închide spitalul de campanie instalat într-un centru de conferinţe din Madrid, în timp ce numărul cazurilor scade Spania a inchis vineri un spital de campanie instalat intr-un centru de conferinte din Madrid in perioada cand se confrunta cu un mare numar de pacienti infectati cu noul coronavirus, informeaza dpa. Inchiderea acestui spital are o importanta simbolica in lupta tarii puternic lovite impotriva epidemiei si a fost luata in timp ce numarul infectiilor scade acum rapid, potrivit agerpres.ro. Citește și: Ciolacu a rabufnit! ‘Proiectul de lege cu Ținutul Secuiesc e scos la iveala cand e nevoie de scandal’ Peste 4.000 de persoane au fost tratate in acest spital, unde doar 17 au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

