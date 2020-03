Spania impune o carantină cvasitotală, pentru a stopa coronavirusul Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat sâmbata o carantina cvasi-totala în Spania, unde locuitorii vor putea ieși din case doar pentru a merge la munca sau pentru masuri de prima necesitate, precum cumpararea de mâncare, scrie AFP.



Aceasta masura drastica vine în cadrul starii de alerta decretata pentru 15 zile în regat.



Spania, unde peste 1.500 de noi cazuri au fost înregistrate de vineri seara, este a doua cea mai afectata țara de epidemie din Europa, dupa Italia, care a luat masuri similare.



