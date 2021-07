Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai drastice restrictii pe care le-a cunoscut capitala sud-coreeana de la inceputul pandemiei vor fi puse in practica, a anuntat vineri, 9 iulie, guvernul sud-coreean, care a avertizat asupra cresterii numarului de cazuri de coronavirus.

- In Spania se impun din nou restrictii din cauza numarului prea mare de cazuri de COVID intre tineri. In Catalonia, de vineri se inchid din nou discotecile, pentru a opri al cincilea val al pandemiei. In Madrid, autoritatile vor lansa campania de vaccinare a tinerilor peste 16 ani incepand de lunea viitoare.…

- Catalonia a decis marti sa reimpuna restrictii pentru a stopa cresterea "exponentiala" a cazurilor de COVID-19 inregistrate in ultimele zile, in special in randul tinerilor, in aceasta regiune din nord-estul Spaniei, relateaza AFP.

- Gilead Sciences a anuntat luni ca a analizat date provenite de la 98.654 de pacienti, inclusi in trei studii retrospective referitoare la pacienti bolnavi de Covid-19 spitalizati, tratati in conditii reale. Remdesivir a realizat o reducere semnificativa statistic, de 54% si de 23%, a riscului de mortalitate…

- Barurile si restaurantele raman inchise in Moscova, iar evenimentele cu peste 1.000 de spectatori au fost interzise temporar in Rusia, dupa ce cazurile de coronavirus s-au inmulțit. In anumite zone ale Rusiei, vaccinarea este obligatorie. Creste rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Rusia. Astfel,…

- Rata de infectare din orașul București a scazut sambata pana la 2,86 . Asta inseamna ca indeplinește condițiile pentru a intra in scenariul galben, ceea ce presupune relaxarea masurilor anti-COVID. Autoritațile au anunțat ca vor lua o decizie duminica, transmite Mediafax. Datele oficiale arata…

- Municipiul Cluj-Napoca a ajuns la o rata a incidenței de 6.36, coborând de la pragul de 7,50 la care se impun noile masuri pe durata întregii saptamâni. Rata de incidența din Cluj-Napoca a scazut fața de ieri, 13 aprilie,…