Spania fierbe. "HAITA" a fost eliberată pe cauţiune Tribunalul care a scandalizat deja Spania in aprilie, indepartand incadrarea ca viol a faptelor stabilite - acuzatii, cu varste cuprinse intre 27 si 29 de ani s-au filmat abuzand tanara in timpul sarbatorii de San Fermin la Pamplona - a autorizat eliberarea lor sub control judiciar dupa plata unei cautiuni in valoare de 6.000 de catre fiecare dintre ei.



Ei au fost condamnati la noua ani de inchisiare fiecare, dupa ce au fost gasiti vinovati de ”abuz sexual”. ”Tribunalul Haitei intensifica furia eliberandu-o”, titra pe prima pagina cotidianul catalan La Vanguardia, in timp ce, la Madrid,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

