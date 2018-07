Stiri pe aceeasi tema

- Spania a luat locul Italiei ca principala poarta de intrare in Uniunea Europeana pentru migrantii care traverseaza Mediterana, a anuntat marti Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), transmite dpa. De la inceputul acestui an pana pe 15 iulie, au fost inregistrati 18.016 migranti sositi pe…

- Singura solutie la criza migratiei în Europa este returnarea catre Libia a tuturor migrantilor plecati din aceasta tara si salvati în Marea Mediterana, a declarat luni ministrul de interne italian Matteo Salvini.

- Seehofer a facut aceasta declaratie dupa o intrevedere cu omologul sau italian Matteo Salvini, cu o zi inainte de o reuniune la Innsbruck a ministrilor justitiei si de interne ai tarilor din UE, in prezent sub presedintie austriaca, reuniune ce va fi consacrata in special problemei migratiei.El…

- Ministrul de interne german, Horst Seehofer, a declarat miercuri ca va incerca sa incheie pana la sfarsitul lui iulie un acord cu Roma asupra controversatei probleme privind returnarea de migranti din Germania in Italia, informeaza joi AFP. Seehofer a facut aceasta declaratie dupa o intrevedere cu omologul…

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat miercuri ca nu considera prioritara incheierea unui acord bilateral cu Germania privind returnarea migrantilor, informeaza DPA. Dupa o intalnire la Innsbruck, in Austria, cu omologul sau german Horst Seehofer, Salvini a declarat ca nu va accepta…

- "Daca Orban este rau, atunci Macron este de 15 ori mai rau", a declarat Salvini intr-o conferinta de presa la Roma, sustinuta dupa o scurta vizita efectuata in cursul zilei in Libia."Atunci cand UE isi va demonstra vointa de a-si proteja frontierele externe prin mijloace concrete, ne vom…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat in timpul unei vizite in Libia ca a propus infiintarea unor centre de primire a migrantilor la granita de sud a tarii pentru a putea micsora valul de imigranti care se indreapta spre Italia, scrie Reuters.

- Matteo Salvini, noul ministru de Interne italian si reprezentatul in coalitia de guvernare al partidului Liga Nordului, a declarat ieri la un post TV, ca Italia are intentia sa dispuna organizarea „unei recenzari a populatiei Roma din Italia pentru a vedea exact cine sunt, unde sunt si in ce numar“…