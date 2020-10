Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea maștii de protecție in aer liber devine obligatorie in Italia, incepand de miercuri, 7 octombrie, la nivel național, in contextul creșterii numarului de infecții cu noul coronavirus, a anunțat...

- "Este a douazecea oara cand mi se pune aceasta intrebare, fara sa existe nicio intentie din partea nimanui, nici din Guvern, nici partea CNSU, nici din partea presedintiei, nici din partea specialistilor. Este o tema de campanie inventata de PSD, care nu are nimic la baza. Obiectivul nostru constant…

- In perioada starii de urgenta a fost un vid legislativ si o lipsa de implicare a autoritatilor statului roman in acest domeniu, a precizat Radu Oprea, presedintele Comisiei parlamentare de ancheta pentru investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public

- Starea de alerta va fi prelungita dupa data de 15 august cu inca o luna de zile. Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a anuntat, joi, ca inaintea sedintei de Guvern de vineri va fi si o intrunire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) deoarece trebuie data o hotarare de Guvern pentru…

- "Prelungesc starea de alerta dintr-un singur motiv: alegerile. Stare de urgenta va fi pe 28 septembrie, dupa vot", a declarat Victor Ponta la Romania TV. Presedintele Pro Romania i-a marturisit jurnalistului Victor Ciutacu faptul ca ii este teama ca s-ar putea infecta cu noul coronavirus in timpul…

- Ordonanta de urgenta privind finantarea masurilor active in cadrul Programului de munca flexibila Kurzarbeit a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern de vineri. "Ordonanta de urgenta care vine cu noi masuri de sprijin pentru angajati si angajatori, in contextul situatiei…

- Peste 55% dintre romani cred in existenta noului coronavirus, in timp ce 33% au dubii cu privire la existenta acestuia iar 12% cred ca este o inventie, arata un studiu efectuat in Romania, cu privire la felul in care percep oamenii virusul Sars-Cov-2.

- Parlamentul de la Roma a aprobat cererea premierului Conte de extindere a starii de urgența pana pe 15 octombrie, dupa ce șeful executivului le-a explicat deputaților ca evoluția virusului este imprevizibila.