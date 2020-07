Stiri pe aceeasi tema

- Spania a inregistrat in ultimele 24 de ore 1.229 de noi cazuri de COVID-19, fata de 1.153 in raportarea de miercuri, cea mai ridicata cifra a noilor contagieri in mai mult de trei luni in aceasta tara care acum se confrunta cu numeroase focare, a anuntat joi Ministerul spaniol al Sanatatii, citat de…

- Guvernul german a anuntat marti, intr-un aviz de calatorie, ca nu recomanda calatorii ”neesentiale” si turistice in regiunile spaniole Aragon, Catalonia si Navarra, din cauza ”numarului mare de infectii” cu noul coronavirus, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Numarul infectiilor a scazut in…

- Autoritatile regionale spaniole iau masuri tot mai drastice pentru a preveni aparitia unor noi focare de COVID-19, precum purtarea mastii, inchiderea localurilor pe timp de noapte sau limitarea deplasarilor populatiei, relateaza joi agentia EFE. In localitatea Totana, din regiunea Murcia, 55 de persoane…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a izbucnit din cauza Legii care reglementeaza carantinarea și internarea romanilor care sunt bolnavi de coronavirus. Sunt vizați de prevederile legale romanii bolnavi, dar și cei care nu au simptome și asupra carora planeaza doar banuiala ca ar fi bolnavi, practic aceștia…

- Spania, una dintre cele mai afectate țari din Europa de pandemie, inregistreaza un bilanț optimist in ultimele 24 de ore. Ministrul spaniol al Sanatații a anunțat zero decese, dar și noua scadere a numarului de cazuri confirmate, relateaza Reuters. In total, in ultimele 24 de ore, Spania a inregistrat…

- Ministerul spaniol al Sanatatii a anuntat luni, pentru ultimele 24 de ore, o noua scadere a numarului contaminarilor de Covid-19 si zero decese.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 71 de noi cazuri, depistate prin teste PCR. Fata de intervalul precedent, numarul a scazut cu 25. Citește…

- Numarul zilnic al deceselor provocate de noul coronavirus in Spania s-a mentinut pentru a sasea zi consecutiv sub o suta, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 56 de noi decese, a anuntat vineri Ministerul spaniol al Sanatatii, potrivit agentiilor EFE si Reuters.Insa acest bilant comunicat…

- Situația evolueaza in bine in Spania. Acolo inregistreaza a treia zi consecutiv sub 200 de morti din cauza covid-19; bilantul creste cu 185 de decese si 1.318 de contaminari la 25.613 de morti si 219.329 de cazuri, conform News.ro.Citește și: Se intampla in Romania, in plina stare de urgența:…