Stiri pe aceeasi tema

- Gloria s-a calificat in turul 3 preliminar al Cupei EHF, dupa ce a castigat contestatia depusa impotriva spanioloaicelor de la Costa del Sol Malaga! Echipa buzoiana a pierdut „dubla” cu Costa del Sol (32-31, 30-24), dar la finalul partidei retur de pe 15 octombrie, din Spania, conducerea clubului din…

- Mercurul a urcat in termometre pana la 37 de grade in Spania, iar in Romania, in unele zone au fost inregistrate temperaturi de pana la 28 de grade Celsius.Saptamana aceasta a fost depașit recordul termic, iar ziua de 25 octombrie este considerata cea mai calduroasa din ultimii 100 de ani.Specialiștii…

- Via Transilvanica din Romania bate spaniolii? Din ce scriu francezii așa ar rezulta. Respectiv AFP, agenție de presa franceza, noteaza ca Via Transilvanica din Romania rivalizeaza cu Camino de Santiago de Compostela din Spania! Europa are un nou traseu epic care vrea sa reinvie Transilvania rurala și…

- Reactiile au fost amestecate luni in Europa, a doua zi dupa victoria partidului post-fascist condus de Giorgia Meloni la alegerile legislative italiene, Polonia si Ungaria afisandu-si sustinerea, in timp ce Franta, Germania si Spania au ramas in garda, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Planul prin care Uniunea Europeana intenționeaza sa lupte impotriva prețurilor mari la energie va permite statelor membre sa scada consumul de electricitate in procente mai mici decat propunerea anterioara, scrie Bloomberg , care citeaza ziarul italian Corriere della Serra. Acesta a prezentat un nou…

- Premiera europeana in Spania, unde o laguna a primit statut legal de persoana. Consecinta este ca Mar Menor va beneficia de protectia autoritatilor, pentru ca are drept de existenta ca ecosistem.Mar Menor este una dintre cele mai mari lagune de apa sarata din Europa, cu o suprafata de 1600 de kilometri,…

- Laguna cu apa sarata sever poluata Mar Menor (Lesser Sea) de pe coasta spaniola a Marii Mediterane a devenit primul ecosistem din Europa care a primit statut legal de persoana cu drepturi executorii, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Conform clasamentului Europe's Best Destinations, Oradea este considerat un model pentru multe dintre destinatiile din Romania, cu un peisaj arhitectural surprinzator si un program cultural divers.Clasamentul include destinatii din tari precum Spania, Franta, Belgia, Romania reusind sa surclaseze tari…